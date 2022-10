L'arma, dai primi riscontri, un taglierino. La vittima, che ora versa in gravi condizioni, un uomo di 40 anni, ferito gravemente alla gola sabato pomeriggio a Torino, in un giardino di via Damiano Chiesa angolo via Vittime di Bologna, quartiere Barca.

Un 40enne, anch'egli residente nel quartiere Barca, è stato fermato dai carabinieri. E' accusato di tentato omicidio.

Sul posto sono intervenuti, con le forze dell'ordine, i sanitari del 118. Il ferito è ricoverato al San Giovanni Bosco.