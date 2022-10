Va in finale il quartetto italiano maschile

Mondiali di ciclismo su pista: il quartetto italiano formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro si è qualificato per la finale dell'inseguimento a squadre, firmando il tempo di 3'47"203.

In finale domani sera l'Italia affronterà la Gran Bretagna che ha battuto a sua volta la Nuova Zelanda. Questi ultimi, per effetto di un calo nel finale della prova, non sono riusciti a qualificarsi per la finale che mette in palio il bronzo che, invece, verrà conteso da Australia e Danimarca.

Bene anche le azzurre dell'inseguimento: Martina Fidanza, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo hanno ottenuto il miglior tempo nella qualificazione.

Le australiane domani saranno opposte all'Italia nel primo turno: chi vince andrà in finale. Mentre il quartetto sconfitto entrerà in ballottaggio con le altre sei formazioni approdate ai quarti.