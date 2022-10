Valdesi, Festa della Riforma a Torre Pellice

La Festa della Riforma è uno degli appuntamenti più importanti per la comunità valdese. Tutto cominciò il 31 ottobre del 1517 quando Martin Lutero avviò un processo di profonda revisione del cristianesimo in Occidente, rendendo pubbliche le 95 tesi sulla porta della Cattedrale di Wittenberg, in Germania. Lutero, spiegano dalla Fondazione Centro Culturale Valdese, non voleva creare una nuova chiesa ma voleva riformare quella che esisteva per fare scoprire ai cittadini il messaggio genuino dell'Evangelo. Gli eventi presero una piega diversa e nacque una nuova Chiesa cristiana Riformata.

In occasione della commemorazione di questo momento che divenne lo spartiacque all'interno di un sentimento di fede, spiegano dalla Centro Valdese di Torre Pelice, bisogna anche ricordare il prezzo altissimo che i valdesi, anche delle nostre Valli, pagarono fino al 1517 in termini di persecuzioni, esilii, riduzioni delle libertà personali, finanche con la morte.



Il cambiamento storico avviato a Martin Lutero sarà ricordato con due giornate di attività culturali, di incontri, di visite guidate anche alla Mostra insignita della Medaglia dal Presidente della Repubblica



Per l'occasione la mostra "Le Bibbie dei valdese" dal XV al XIX secolo che sarà prorogata fino al 30 novembre.