Valentino Rossi a Valencia per tifare il suo allievo Pecco Bagnaia

Francesco Pecco Bagnaia a Valencia per l'ultima gara della stagione 2022 puo' contare su un sostegno in più. Al Ricardo Tormo è atteso Valentino Rossi, amico e mentore di Pecco, accolto dal pesarese nella sua Rider's Academy.

Rossi, per anni punta di diamante della Yamaha che con Fabio Quartararo rappresenta l'ultimo ostacolo tra il 63 ed il titolo mondiale, farà il tifo per Pecco Bagnaia. Mancano due punti al centauro di Chivasso per scrivere il suo nome nell'Olimpo del Motorsport. Basterà un quattordicesimo posto, indipendentemente dal risultato del francese Quartararo, per conquistare il secondo titolo dopo il successo in Moto2 nel 2018, per diventare il primo pilota Campione del Mondo Ducati a 15 anni da Casey Stoner, il primo italiano dopo Valentino Rossi, il suo mentore, il primo titolo in top class per un binomio tricolore dopo il trionfo di Giacomo Agostini in classe 500 a bordo di una Mv Agusta nel 1972.

Per Valentino Rossi si tratta del primo ritorno nel paddock della MotoGp ad un anno dalla sua ultima gara, sempre sul circuito di Valencia. Un decimo posto carico di commozione per una storia gloriosa arrivata alla conclusione. Dopo 12 mesi potrebbero arrivare altre lacrime, questa volta di felicità.