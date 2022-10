E' accusato di aver accoltellato due persone lo scorso 24 aprile all'esterno di un locale al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. I Carabinieri hanno arrestato nella notte a Domodossola un 40enne di origini albanesi con l'accusa di lesioni personali permanenti. I militari hanno condotto l'uomo in carcere a Verbania.