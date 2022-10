Il Volley Chieri sogna di spiccare il volo

La tattica si fa in inglese perché il Volley Chieri è da tempo una multinazionale, ma è anche una famiglia. Fresche di qualificazione europea le ragazze tirano fuori l'orgoglio e il sogno.

Come si fa ad arrivare sesti in campionato con una squadra di una piccola città che ha grossomodo un quinto delle possibilità economiche della favorita Conegliano è la domanda. La risposta non differsice dal calcio: prendere le giovani e formarle, fiutare il talento, quest'anno è andata bene al Chieri che ha fatto arrivare direttamente da un college l'americana Brionne Butler che è adesso è convocata nella Nazionale Olimpica americana, quindi Chieri prima fra nella gara a scoprire talenti, ma adesso comincia il campionato.

Servizio di Gian Piero Amandola, montaggio di Massimo Carnemolla

Interviste a: Ilaria Spirito, pallavolista; Francesca Villani, pallavolista; Giulio Cesare Bregoli, allenatore volley Chieri.