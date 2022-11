Le celebrazioni del 4 novembre in Piemonte

Giornata di celebrazioni per la festa del 4 novembre. In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, a Torino Palazzo Arsenale, sede del Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’esercito e la sala della Rimembranza della Brigata Alpina Taurinense sono aperti al pubblico dalle 9 alle 12. Presso la scuola di applicazione dell’esercito una rappresentanza di studenti della scuola secondaria di primo grado “Lorenzo il Magnifico” ha partecipato all’alzabandiera. Nel corso della cerimonia, il comandante dell’istituto di formazione, il generale di divisione Mauro D’Ubaldi, ha consegnato nelle mani di un giovane studente una bandiera nazionale.

La “Taurinense” – che quest’anno ha compiuto settant’anni di storia – ha esposto al pubblico la propria collezione storica di oggetti e documenti relativi alle truppe alpine dell’Esercito dal 1872 a oggi. L’apertura della Sala all’interno della caserma Montegrappa è stata preceduta dalla cerimonia dell’alzabandiera, alla quale hanno partecipato gli studenti dell’istituto tecnico Sommeiller, che hanno ricevuto in dono un tricolore. Dalle 14 alle 18 è aperta anche la caserma Berardi di Pinerolo, sede del 3° reggimento alpini, dove è stata allestita una mostra di mezzi e materiali di ultima generazione in dotazione alle truppe alpine.

In programma anche la contestazione dei pacifisti. Per le 17 la Federazione anarchica ha annunciato un presidio in piazza Castello ribattezzando quella del 4 novembre “la giornata dei disertori”. “Ogni anno - si legge in un comunicato - nell'anniversario della cosiddetta vittoria, in Italia si festeggiano le forze armate, si festeggia un immane massacro: 16 milioni di morti. Anche allora in tanti, su tutti i fronti, disertarono e morirono davanti a un plotone di esecuzione. In memoria dei disertori di allora, in solidarietà a chi oggi rifiuta l'arruolamento in Russia e in Ucraina, una giornata di lotta per l'accoglienza di chi fugge l'arruolamento forzato”.