Un nuovo caso di peste suina africana e' stato accertato dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte. Salgono cosi' a 189 i casi di positività dal 27 dicembre scorso.



122 in Piemonte e 67 in Liguria. Il nuovo caso e' stato trovato a Ponzone, in provincia di Alessandria. E' il sesto in questo comune da quando e' iniziata l'emergenza.