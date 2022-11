A Torino il Social Business Summit di Yunus

Centinaia di rappresentanti da 45 paesi diversi, riuniti a torino per discutere di imprese che fanno di un impatto sociale positivo il loro obiettivo primario. È il Global Social Business Summit che si è aperto alla nuvola Lavazza.

Giunto alla dodicesima edizione, il summit è sbarcato per la prima volta in italia. Protagonista della due giorni il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, l'economista che ha inventato la formula del microcredito e l'ha diffusa nel mondo. Con la sia Grameen Bank, dagli anni settanta ad oggi, ha aiutato più di dieci milioni di persone a uscire dalla povertà. Ma soprattutto ha impostato un modello. Quello di aiutare le persone ad aiutarsi da sole. Che vale nei paesi poveri come in quelli ricchi.

Nel servizio le interviste a:

Torsten Schreiber

Fondatore di Africa GreenTec

Muhammad Yunus

Premio Nobel per la Pace

Yoan noguier

Direttore Yunus Sports Hub

Davide Forcella

Direttore JuST Institute