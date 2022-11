A Ugo Nespolo il Premio Pannunzio 2022

Ugo Nespolo riceverà il Premio Pannunzio 2022. Il Premio, nato nel 1982, consiste in un' incisione in argento di Mino Maccari. E' conferito ogni anno a personalità italiane della cultura, del giornalismo, dell'arte che si siano distinte per il loro spirito libero. Sono stati premiati, tra gli altri, Piero e Alberto Angela, Enzo Bettiza, Claudio Magris, Indro Montanelli, Enrico Paulucci, Alberto Ronchey, Giovanni Spadolini, Gianfranco Ravasi.

Ugo Nespolo, nato a Mosso Santa Maria, in provincia di Biella, è uno dei più importanti artisti contemporanei.