Alpini, morto il generale Cravarezza. Era direttore del Museo Pietro Micca

E' morto il generale di corpo d'armata Franco Cravarezza. Di Nizza Monferrato (Asti), aveva 73 anni. Ha prestato servizio in molteplici reparti alpini della brigata Taurinense in Piemonte (comandando il 2° reggimento Alpini di Cuneo), Orobica in Alto Adige e Cadore in Veneto (comandando il 7° battaglione Alpini Feltre). Era direttore del Museo “Pietro Micca” a Torino. Lascia la moglie e il figlio. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.

Il cordoglio della Appendino

"Lascia un vuoto ma soprattutto un grande esempio". Così l'ex sindaco di Torino, Chiara Appendino. "Ho avuto il piacere di conoscere il generale Cravarezza e, come chiunque abbia lavorato in Comune, apprezzare il suo impegno per Torino. Come direttore del Museo Pietro Micca e non solo, non ha mai fatto mancare il suo contributo per la divulgazione della storia cittadina soprattutto ai più giovani.

Esprimo le mie condoglianze ai suoi cari".