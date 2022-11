Ancora un giovane ferito a Mirafiori

E' la seconda sparatoria in pochi giorni nel quartiere Mirafiori a Torino. Anche questa volta è stato ferito un giovane, un ventunenne. Tre i colpi di pistola , uno avrebbe raggiunto il ragazzo ad una coscia, gli altri proiettili si sarebbero conficcati nel portone di un palazzo, in corso Agnelli .

Il giovane , trasportato in ospedale sarebbe rimasto ferito in modo lieve. Non abita nello stabile davanti al quale si è consumato l'agguato. Si pensa ad una guerra tra bande di giovani per il controllo dello spaccio. Per ora però restano soltanto ipotesi .

Martedi, in via Artom, stesso quartiere, e stesso episodio: una sparatoria con il ferimento di un ragazzo del Mali.