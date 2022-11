Morì annegato nel sottopasso, sindaco condannato

Per la morte di Guido Zabena, operaio 51enne di Favria annegato nel sottopasso tra Rivarolo Canavese e Feletto la sera del 2 luglio 2018, sono stati condannati a un anno di reclusione ciascuno per omicidio colposo il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, gli assessori Francesco Diemoz e Lara Schialvino, il capo della polizia locale Sergio Cavallo e il capo dell'ufficio tecnico del Comune, Enrico Colombo. La sentenza è stata pronunciata questa mattina dal giudice Antonio Borretta del tribunale di Ivrea. Zabena entrò nel sottopasso con la propria auto durante un violento temporale e rimase bloccato nel tunnel a causa dell'acqua alta. Morì annegato a bordo della vettura. La procura di Ivrea aveva chiesto per tutti gli imputati una condanna a 14 mesi di reclusione.