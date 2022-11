Apre centro di sostegno agli orfani di femminicidio: il primo del genere in Italia

E' operativo da oggi a Torino, invia Nota 5, il centro "Sos Sostegno Orfani Speciali", primo in Italia che garantisce accoglienza e ascolto agli orfani di femminicidio e alle famiglie affidatarie. Si tratta di un progetto finanziato con 1,6 milioni di euro dall'impresa sociale "Con i bambini" che riguarda gli orfani di femminicidio da 0 a 21 anni di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Capofila dell'iniziativa, presentata oggi nell'auditorium della Città metropolitana di Torino, i Centri antiviolenza Emma Onlus. "Il centro sarà operativo per tre ore al giorno dal lunedì al venerdì - spiega Anna Maria Zucca, responsabile del progetto Sos- da oggi in avanti contatteremo scuole, oratori, associazioni sportive affinché operatori e insegnanti possano ricevere opportune informazioni. Sarà anche luogo di formazione per i legali che seguono gli orfani e per gli operatori dei 14 partner del progetto: centri antiviolenza, comunità per minori, enti perla formazione e l'avviamento al lavoro".