Droga, 25enne arrestato per possesso di cocaina e ketamina

Lo scorso sabato la Polizia ha fermato per un controllo un 25enne con precedenti per spaccio nella centralissima piazza San Vittore ad Intra, nel Verbano Cusio Ossola. Gli agenti durante il controllo hanno trovato addosso all'uomo due bustine di ketamina per circa un grammo.

Considerati i precedenti gli agenti hanno deciso per un controllo nella sua abitazione. Qui sono stati trovati 75 grammi di hashish, 95 grammi di cocaina e alcuni grammi di ketamina e Mdma, già suddivisa in dosi pronte per essere vendute. I poliziotti hanno trovato anche sostanze con cui tagliare la droga e un bilancino di precisione. Il 25enne è stato arrestato e portato nel carcere di Verbania.