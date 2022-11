Askatasuna, in venti protestano per il clima a Torino

Tentato blitz di una ventina di militanti del centro sociale Askatasuna al Museo Egizio di Torino in occasione del Cop27, la Conferenza delle Nazioni Uniti in corso in Egitto, a Sharm El Sheikn, dal 6 al 18 novembre.

Gli attivisti, secondo le prime informazioni, avevano intenzione di varcare l'ingresso e srotolare uno striscione, ma sono stati bloccati dalla polizia.

L'iniziativa sarebbe stata organizzata da Askatasuna per protestare per politiche climatiche migliori. Davanti allo storico palazzo che accoglie il Museo i dimostranti sono raccolti in presidio.