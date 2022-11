Il noto ginecologo Francesco Bocci, 58 anni, in servizio all’ospedale Cardinale Massaia di Asti, è morto in un incidente stradale nella serata di giovedì, 10 novembre. È successo al Torrazzo, frazione alle porte di Asti, poco lontano da casa sua.

Bocci viaggiava in sella alla sua moto, quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un'auto. Vano ogni tentativo da parte dei sanitari di salvargli la vita. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.