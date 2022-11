Storia di Edoardo Lavagno, sparring partner di Taylor Fritz

Taylor Fritz aveva bisogno di un alleato, di un aiuto, di un tennista mancino per preparare la sfida, vinta, contro Rafael Nadal. L'ha trovato in Edoardo Lavagno, torinese, classe 1998, 348esimo al mondo. Una storia da Atp Finals, di un campione che si è affidato ad un collega, in gergo sparring partner, per affinare ogni dettaglio e lanciare la sfida ad uno dei mostri sacri di questo sport. Un rapporto nato su indicazione di Atp per il lavoro di sabato. E poi la scelta del numero 9 al mondo e del suo allenatore: continuare con Edoardo.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Beppe Serra. Intervista ad Edoardo Lavagno, tennista.