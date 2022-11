Attese 30.000 persone ad Asti per la visita del Papa

La città è in fermento per l'arrivo di Papa Francesco, domenica prossima.

Almeno 20 mila persone lungo il percorso della papamobile per le vie di Asti, 1200 fedeli in cattedrale 6000 all'esterno, compresa la maggior parte delle autorità tra cui 121 sindaci. E ancora 1340 tra bambini e familiari per il saluto finale allo stadio. Sono le previsioni, al momento, per la visita del papa ad Asti, domenica prossima, l'incontro tanto atteso.



I dettagli sono stati forniti da vescovo, sindaco, questore. Papa Bergoglio dedicherà la giornata di sabato ai suoi parenti stretti a Portacomaro, pranzerà dalla cugina Carla, e dopo un pomeriggio in famiglia si ritirerà per la notte in Vescovado ad Asti. La città intanto si blinderà, almeno in centro, saranno posizionate transenne lungo il percorso papale di 1700 metri fino alla cattedrale



Dopo la Messa e l'Angelus, trasmessi in diretta su Rai1, il Papa saluterà i bambini che gli regaleranno i loro disegni allo stadio, poi la partenza in elicottero.

Il vescovo Prastaro ha rivelato che Bergoglio gli ha telefonato, per dirgli quanto tiene a questa visita nelle terre dei suoi antenati. Chi volesse fargli avere lettere, regali, puo' lasciarli in Vescovado.

Il Comune conferirà a Papa Francesco la cittadinanza onoraria, per il legame mantenuto con il suo territorio e per il forte impegno per la pace.



