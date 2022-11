Cinquanta squatter occupano una ex banca in via Val di Torre

Occupata questa mattina da una cinquantina di anarchici l'ex filiale Intesa Sanpaolo di via Val di Torre a Torino, angolo con via Forlì: "Abbiamo occupato il Circolo 'La Crepa' - hanno annunciato gli squatter che appartengono allo stesso gruppo della casa occupata Edera sgomberata un mese fa - Questa non è solo una risposta diffusa allo sgombero, ma anche una conferma di voler restare nel quartiere Lucento-Vallette, una zona alla fine della città, alla fine di qualche linea del tram, alla fine solo un dormitorio. Per noi l'inizio di un percorso, l'inizio di lotte sul territorio, l'inizio di una rete oltre ai movimenti".

Una settimana fa lo stesso collettivo aveva occupato una Polisportiva, sempre nello stesso quartiere. "Questo però non sarà l'Edera 2.0 - continuano gli occupanti - . Non vogliamo provare a ricreare un ciclo che ai nostri occhi è concluso, 5 anni irripetibili da tenere vivi e di cui fare tesoro. Ma sarebbe un peccato non cogliere l'occasione, una transazione violenta in cui si naviga a vista, ma che per questo non è già scritta e apre spazi di possibilità".

La situazione è monitorata dalla Digos della Questura di Torino. Gli occupanti hanno stilato un programma di attività da portare avanti nei prossimi giorni, da assemblee a 'aperitivi benefit musicali'. Per sabato prossimo è previsto un incontro sulle Olimpiadi Invernali 2026

Milano-Cortina. Mentre per domani un "corteo contro il carcere", annunciano gli squatter.