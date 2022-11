Bergoglio: "L'indifferenza è brutta malattia che propaga il male"

L'Angelus di Papa Bergoglio in Cattedrale di Asti.

Profondo e dirette le parole del Pontefice.

“Il male è contagioso”, ha detto il Papa. “L'onda del male si propaga sempre così: comincia dal prendere le distanze, dal guardare senza fare nulla, dal non curarsi, poi si pensa solo a ciò che interessa e ci si abitua a girarsi dall'altra parte. E' un rischio per la nostra fede che appassisce se resta una teoria e non diventa pratica, se non c'è coinvolgimento, se non ci si spende in prima persona. Allora si diventa cristiani all'acqua di rose, che dicono di crede in Dio e di volere la pace, ma non pregano e non si prendono cura del prossimo e non gli interessa né Dio né la pace”.

Un altro passaggio nell'Omelia del Papa ha riguardato la spiritualità. “No alla spiritualità del trucco, sia acqua e sapone. E' da lì che viene la salvezza".

E poi ha detto “Dio abbraccia noi a brasa aduerte”, a braccia aperte, in piemontese.

“Dio si è fatto servo perché ciascuno di loro si senta figlio. Si è spinto fino a lì, fino al paradosso della Croce, proprio per abbracciare tutto di noi, la nostra morte, il nostro dolore, le nostre povertà, le nostre fragilità, le nostre miserie”.

Bergoglio ha salutato tutti in piemontese: “A tutti vorrei dire che a la fame propri piasi' encuntreve!” (mi ha fatto piacere incontrarvi). E ha augurato: “Ca staga bin!” (state bene!)".