Un bimbo di un anno e mezzo è caduto dal balcone al primo piano di un condominio di corso Giulio Cesare angolo via Gottardo a Torino.

Era in casa con la mamma, diversi parenti e due fratellini, una famiglia di origine afghana. Apparentemente sfuggito al controllo degli adulti, si è sporto dal balcone ed è caduto. Il piccolo è stato portato in condizioni gravi all'ospedale Regina Margherita, è in rianimazione.