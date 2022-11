Brucia deposito di legna, paura in Val d'Ossola

L'incendio scoppiato una legnaia questa mattina nella frazione Prata del comune di Vogogna ha richiesto ai vigili del fuoco un intervento durato più di tre ore. L'allarme è scattato intorno alle 10 del mattino: sul posto due squadre, con autobotte, da Domodossola e una squadra di supporto, con autoscala, arrivata da Verbania. Le fiamme hanno avvolto il tetto del deposito di legna di circa 25 metri quadrati, bruciandolo completamente. Grazie all'intervento dei pompieri, il rogo, di cui non sono ancora note le cause, non si è propagato all'abitazione adiacente.