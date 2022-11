Cade da impalcatura, muore dopo un mese in ospedale

E' morto ieri, al Cto di Torino dove era ricoverato da un mese, l'imprenditore scivolato da un'impalcatura a Scarmagno. Si chiamava Roberto Ienco, aveva 67 anni ed era residente a Piossasco.

L'incidente era avvenuto il 14 ottobre intorno a mezzogiorno a pochi passi dal Municipio. Ienco sembra abbia perso l'equilibrio, precipitando da un lucenario, e finendo a terra dopo un volo di tre mesi.

Il caseggiato è di una società di Nichelino, che ad aprile aveva acquistato l'immobile dai soci della Società Operaia per ricavarci dei mini alloggi e per rialzarlo di qualche metro. I lavori era cominciati in estate.



Le indagini sono state affidate agli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 coordinati dalla Procura di Ivrea.