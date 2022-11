Omicidio di Canelli: "Il padre ha tentato il suicido dopo aver ucciso il figlio"

Pietro Pesce, l'uomo di 61 anni, accusato dell'omicidio volontario del figlio Valerio, 28 anni, avrebbe provato a uccidersi dopo il delitto. Lo si è scoperto oggi, venerdì 25 novembre, quando si è presentato all'interrogatorio di garanzia con evidenti fasciature alle mani. In aula l'uomo ha richiamato le dichiarazioni già rese nell'interrogatorio di mercoledì scorso, che il gip ha ritenuto esaurienti. Il gip Giorgio Morando si è riservato la decisione. La difesa, con l'avvocato Giovanna Balestrino e la collega milanese Giada Bocellari, ha fatto richiesta di una misura cautelare idonea al suo stato psicologico.

Al termine dell'udienza, davanti al pm Stefano Cotti, titolare del fascicolo, il 61enne è stato portato in ospedale, dove ha passato già la scorsa notte ricoverato. "Adorava il figlio - hanno detto i suoi difensori - è un dramma familiare, una tragedia". La situazione familiare era difficile da tempo: sette anni fa la morte della mamma della vittima per una malattia incurabile, quest'estate la perdita del nonno paterno. L'appartamento in cui è avvenuto l'omicidio resta sotto sequestro.