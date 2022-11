Nascondevano cannabis nel cortile, due arresti nel Cuneese

I militari della Guardia di finanza di Fossano (Cuneo) hanno scoperto un gruppo di giovani, tutti poco più che ventenni, dediti alla coltivazione di cannabis nel cortile di un casolare a Cavallermaggiore. Due di loro sono stati messi agli arresti domiciliari. Nel cortile è stata trovata una serra con diverse piante adulte di cannabis di altezza superiore ai due metri, in piena fase vegetativa, e attrezzature per la coltivazione 'al chiuso': deumidificatori, termometri, ventilatori per il ricambio dell'aria e strumenti da giardinaggio. Sono stati sequestrati 1,2 kg di marijuana ed hashish, sia confezionate che in fase di essiccazione.