Cantieri-Scuola nei beni confiscati alla mafia

Il primo cantiere-scuola sarà in corso Lecce, a Torino. Un alloggio di 130 metri quadrati confiscato alla mafia e assegnato alla Città di Torino per rimetterlo a posto e destinarlo al Terzo Settore. Un protocollo di intesa è stato siglato tra Comune e l'Ente bilaterale del Settore edile. Permetterà agli studenti della scuola per operatori edili FSC di Torino di imparare il mestiere, in sicurezza, in un cantiere con una storia particolare. In corso Lecce si comincerà mercoledì 23 novembre. Per gli studenti coinvolti nel progetto, che sono una ventina in tutto, tra i 14 e i 18 anni, è previsto un modulo formativo di educazione alla legalità e alla cittadinanza per rafforzare il valore dell'iniziativa. Sono 15 gli immobili un tempo della mafia assegnati quest'anno alla Città di Torino. Tra questi ci sono 85 metri quadrati in via bardonecchia e un immobile di mille quadrati in via lanzo, noto come castelleto di bramante. In municipio l'Assessora Pentenero ha detto: "Per gli studenti apprendere in questo spazio particolare renderà loro dei professionisti migliori". Alla presentazione del Protocollo d'Intesa c'erano la vice Sindaca Michela Favaro e Massimo Maccagno, presidente di FSC Torino