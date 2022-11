Capre bloccate in montagna, interviene il soccorso alpino

E' dovuto intervenire il Soccorso Alpino per salvare un gruppo di capre rimaste bloccate in un azona impervia nel territorio di Pieve Vergonte, nel Verbano-Cusio-Ossola.

A dare l'allarme il proprietario degli animali dopo essersi reso conto che le capre non erano più in grado di tornare sul sentiero. L'uomo ha allertato il comune di Pieve Vergonte, che a sua volta ha attivato la stazione di Villadossola del Soccorso Alpino per attività di protezione civile. Gli animali sono stati imbragati e tratti in salvo.