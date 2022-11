"Ch'a staga bìn!", il Papa ad Asti nella terra delle radici

"Ch'a staga bìn!", "State bene!". Parole semplici che valgono più di un saluto. Il ritorno alla lingua delle origini per dare corpo al significato di questa due giorni. “Sono tornato per gustare il sapore della radici”, dice il Papa durante la messa in Cattedrale. Quello che ha fatto incontrando i parenti di Portacomaro e Tigliole, ma anche ad Asti domenica: il giro in papamobile, la cittadinanza onoraria conferita dal consiglio comunale, l'omelia nel segno di un Dio dalle braccia aperte, chiave per superare ogni forma di indifferenza. E ancora, la difesa della pace, l'appello ai giovani a cambiare il mondo senza essere schiavi di un cellulare. Il pranzo cucinato da una ragazza nigeriana salvata dalla tratta. Lo stile di un papa che parla anche con i gesti.