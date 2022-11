Chi si rivede: neve sulle Langhe e sul Monregalese

Sta per concludersi il veloce passaggio perturbato che tra la serata di lunedì e la mattinata di martedì ha interessato quasi tutto il Piemonte con piogge a tratti forti al confine con Liguria e Lombardia. Accumuli pluviometrici superiori ai 30 millimetri si sono registrati in provincia di Alessandria, con picchi massimi fino a 60 millimetri a Fraconalto (Alessandria) e 53 millimetri a Bosio - Capanne Marcarolo (Alessandria) e in genere compresi tra 5 e 20 millimetri sul resto della regione, ad esclusione delle aree alpine e delle estreme pianure occidentali tra Torinese, Canavese e Biellese ,dove gli accumuli risultano molto scarsi e anche inferiori ai 2-4 millimetri.

Sotto: neve a Chiusa Pesio - Tetti Caban, video di Simone Mondino.