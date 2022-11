Chieri si rialza e resta in scia a Conegliano

La quinta giornata di serie A1 conferma le ambizioni del Chieri. Dopo lo stop di Conegliano, al Palafenera vince 3 a 0 contro il Bisonte Firenze. Funziona tutto alla grande per le ragazze di Bregoli che entrano in campo con un piglio molto aggressivo e con autorevolezza crescente chiudono in poco più di un’ora i conti. Le toscane, piuttosto fallose, si trovano sempre a inseguire senza riuscire quasi mai a contrastare il ritmo imposto alla gara dalle biancoblù. Tranne il primo set, relativamente in bilico nel finale, nella seconda e nella terza frazione non c’è più partita. Nell'eccellente prova collettiva delle chieresi spiccano i 15 punti di Grobelna, i 13 di Cazaute e i 12 di Villani, premiata MVP. Al Bisonte non bastano i 12 punti di Herbots.

Novara va sotto a sorpresa contro Bergamo, ma poi recupera alla grande rispondendo a distanza alla capolista Conegliano superando in quattro set una gagliarda Volley Bergamo 1991. Prive di Lanier e Frosini, con Partenio e Cagnin ad alternarsi come bande al fianco di May (11) e Lorrayna (migliore delle sue con 19) da opposto, le orobiche partono con il piglio giusto, sorprendendo le padrone di casa e portandosi sullo 0-1. Al ritorno sul taraflex però, risalgono le zanzare, nonostante la tenacia delle ospiti, che rende la vita difficile alla squadra di coach Lavarini in ogni parziale. Decisive per la conquista dei tre punti le prestazioni di Karakurt, top scorer con 23 punti, e quella di Bosetti, ancora solida con 14 punti, mentre il premio MVP va a Bonifacio, che ha ottimamente sostituito Danesi dal secondo set in poi.

Pinerolo cede in quattro set a Scandicci. Cuneo Granda S. Bernardo era scesa in campo sabato contro Conegliano senza sfigurare - vincendo il primo set - ma cedendo poi alla distanza.





VOLLEY: A1 DONNE. RISULTATI E CLASSIFICA

RISULTATI 5^ GIORNATA DI ANDATA

Igor Gorgonzola Novara-Volley Bergamo 1991 3-1

(18-25, 25-21, 25-19, 25-21)

Vero Volley Milano-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0

(25-23, 25-17, 25-23)

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 3-0

(25-22, 25-14, 25-12)

Cuneo Granda S.Bernardo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

(25-21, 18-25, 24-26, 19-25)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-E-Work Busto Arsizio 3-0

(25-18, 25-18, 25-21)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0

(25-21, 25-16, 25-14)

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci 1-3

(13-25, 18-25, 25-22, 8-25)

CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara, Prosecco Doc Imoco Conegliano 14 punti;

Vero Volley Milano 13;

Reale Mutua Fenera Chieri, Savino Del Bene Scandicci 12;

Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8;

Il Bisonte Firenze, Trasportipesanti Casalmaggiore 7;

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4;

Volley Bergamo 1991, E-Work Busto Arsizio, Cbf Balducci Hr Macerata 3;

Wash4green Pinerolo 1; Cuneo Granda S.Bernardo 1.