Cinema e serie tv hanno portato a Torino 3 milioni di euro

Le oltre 30 produzioni televisive e cinematografiche che da inizio anno sono state impiegate a Torino hanno generato un indotto per gli alberghi di 3 milioni di euro.

I 18 lungometraggi e le 13 serie tv impegnate sul territorio a partire dal primo gennaio hanno dato vita ad oltre 100 settimane di riprese ed altrettante di preparazione. Con la permanenza di attori, registi e professionisti del set si è arrivato al valore di 3 milioni di euro. Un terzo di questo denaro, un milione e 109 mila euro, sono stati spesi dalla sola produzione di Fast X, decimo episodio della serie Fast & Furious.

Questi numeri sono stati sottolineati da Film Commission Torino Piemonte e Federalberghi che intendono potenziare la collaborazione avviata nel 2021 con la firma di un protocollo di intesa per promuovere Torino come location ideale per le produzioni cinematografiche. Federalberghi Torino sollecita gli associati a iscriversi alla Location Guide di Film Commission, proponendo la propria struttura ricettiva come location per produzioni televisive, cinematografiche o pubblicitarie.

Secondo il presidente di Film Commission Torino Piemonte, Beatrice Borgia, "i dati mostrano il moltiplicatore che un settore come l'audiovisivo può innescare, produrre, agevolare. Questa collaborazione evidenzia la capacità della Fondazione di essere uno strategico trait d'union tra le esigenze produttive delle produzioni cinematografiche e le dinamiche realtà locali che sono in grado di ottimizzare le opportunità offerte".