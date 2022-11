Coltivava in casa 36 kg di stupefacente. E' stato arrestato

Coltivava piante di canapa dal thc superiore a quello per cui era autorizzato dalla licenza un 65enne cittadino italiano arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione

ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato fermato dagli agenti mentre stava entrando in un alloggio di Moncalieri, nel torinese, nonostante alla vista dei poliziotti abbia cercato di allontanarsi. Controllato sul posto, è stato trovato in possesso di 1000 euro in contanti e di alcuni mazzi di chiavi sia dell'abitazione sia di alcuni box auto in comuni vicini.

A carico dell'uomo sono stati sequestrati complessivamente 36 kg di cannabinoidi di cui 24 kg di marijuana nascosta in cucina all'interno di alcuni fusti, 11 kg della medesima sostanza già confezionata in buste nascoste in tre sacchi neri e 1 kg di cannabis, oltre a materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente.