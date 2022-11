Coppa Davis, Lorenzo Sonego per la storia del tennis azzurro

Lorenzo Sonego è chiamato all'impresa. Oggi alle 13 il tennista torinese affronterà Denis Shapovalov nella prima sfida di semifinale di Coppa Davis tra Italia e Canada. La vincente affronterà l'Australia che in semifinale ha superato la Croazia.

La mattinata azzurra è iniziata alle 9.30 agli ordini del capitano, Filippo Volandri. Presente anche Matteo Berrettini che potrebbe essere chiamato in causa in caso di emergenza. I due “Lorenzi”, “Sonny” Sonego e Musetti hanno lavorato per 35 minuti per prepararsi al meglio.

Nell'unico precedente tra Lorenzo Sonego e Denis Shapovalov ha avuto la meglio il canadese al primo turno sulla terra rossa degli Internazionali.

Nell'altro singolo Lorenzo Musetti se la vedrà con un “reduce” delle Nitto Atp Finals Felix Augier-Aliassime.