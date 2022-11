Covid, tre medici a processo a Verbania per 15 morti in una Rsa

La gup del tribunale di Verbania, Annalisa Palomba, ha disposto il rinvio a giudizio tre medici, tra cui il direttore sanitario di una Rsa di Dormelletto, in provincia di Novara, la 'Anni Azzurri-Palladio", struttura gestita dalla Kos Care srl di Milano. Gli imputati sono accusati di omicidio colposo in concorso con la violazione delle norme sulla sicurezza sanitaria.

Nella struttura nel 2020, in pieno lockdown, in un mese morirono 15 ospiti, otto uomini e sette donne tra i 73 e i 99 anni, tutti già affetti da altre patologie, dal 23 marzo al 24 aprile. A processo andranno il direttore sanitario Claudio Alessi, 55 anni; Sonia Ciurcovich, 47 anni; e Aldo Venuti, 58enne, medici convenzionati con l'Asl per l'assistenza nella Rsa.

Il giudice ha accolto la richiesta del pm Nicola Mezzina, non ravvisando gli elementi per il proscioglimento chiesti dalle difese. Si andra' in aula, di fronte a un collegio di magistrati, il 15 febbraio dell'anno prossimo, per il processo con rito ordinario.La Procura ha formulato l'accusa seguendo le indicazioni dei consulenti tecnici secondo i quali, sia la direzione della 'Anni Azzurri Palladio', sia i medici chiamati a intervenire di volta in volta, si sarebbero resi responsabili di comportamenti omissivi, ignorando le direttive emergenziali e le norme studiate per contenere la pandemia, sia di aver prescritto “inutili e dannosi farmaci antibiotici”.