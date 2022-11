E' Arturo Brachetti l'ospite della quinta puntata di TGR Petrarca, il nostro settimanale culturale in onda ogni sabato alle 12.55 su Rai3.

A tu per tu con Elisabetta Terigi, il trasformista torinese si racconta. Dall'infanzia non sempre felice a un presente di successo fino ai tanti progetti per il futuro.

Parte 1 - “Io e Franca Valeri”