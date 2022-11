Dalla finestra spara pallini sulle auto in sosta, denunciato

Denunciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Alessandria un uomo che tra l'11 e il 14 novembre ha danneggiato numerose auto parcheggiate in città, in spalto Marengo. Il rinvenimento da parte di Volanti e Scientifica di 4 sfere/pallini in metallo su un veicolo con i vetri rotti e i successivi accertamenti tecnici hanno permesso di individuarlo e stabilire che li avesse sparati con una pistola ad aria precompressa da una finestra dell'appartamento che affaccia sullo spalto. Perquisiti i locali - anche con l'aiuto di 'Orso' dell'Unità Cinofila della Polizia Locale - sequestrati l'arma Swiss+ Arms calibro 177 (4.5 mm), 8 petardi raudi, 46 di altro tipo, 2.500 pallini, un caricatore, 8 bombolette di gas da 12 grammi ancora integre per il funzionamento della pistola.