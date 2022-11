Derby senza storia, Chieri stende Novara 3-0

Un Derby a senso unico quello della sesta giornata del campionato di A1 di Volley femminile. Al PalaIgor, Novara incassa il secondo ko di fila dopo quello con Conegliano, superata da Chieri per 0-3 (parziali 16-25, 18-25, 23-25). La Reale Mutua Fenera si conferma così la grande sorpresa di questo inizio di stagione, una squadra pericolosa e solida mentalmente che fin qui ha perso finora solo una gara su sei, contro quell'Imoco che ora può allungare in classifica.

IL TABELLINO

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (16-25; 18-25; 23-25)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Poulter 1, Karakurt 9, Bonifacio 2, Chirichella 3, Caterina Bosetti 9, Carcaces 11; Fersino (L); Battistoni, Ituma 3, Giovannini. N. e. Varela, Adams, Bresciani (2L). All. Lavarini; 2° Baraldi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 2, Grobelna 15, Mazzaro 4, Weitzel 8, Cazaute 10, Villani 13; Spirito (L); Morello, Storck 3, Nervini, Rozanski. N. e. Butler, Garreau, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Giardini di Verona e Piana di Carpi.

NOTE: Presenti 2200 spettatori. Errori in battuta: 10-8. Ace: 1-5. Ricezione positiva: 50%-52%. Ricezione perfetta: 31%-33%. Positività in attacco: 34%-42%. Errori in attacco: 7-9. Muri vincenti: 3-13. MVP: Villani.

LA CLASSIFICA PROVVISORIA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 17 punti; Vero Volley Milano 16; Reale Mutua Fenera Chieri 15; Igor Gorgonzola Novara 14; Savino Del Bene Scandicci 12; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8; Il Bisonte Firenze, Trasportipesanti Casalmaggiore 7; Volley Bergamo 1991, Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4; Cuneo Granda S.Bernardo, E-Work Busto Arsizio, Cbf Balducci Hr Macerata 3; Wash4green Pinerolo 1.