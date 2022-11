Non stecca all'esordio Novak Djokovic. All'esordio nel gruppo Rosso alle Atp Finals di Torino, il tennista serbo vince in due set combattutissimi sul campo del Pala Alpitour.

Stefanos Tsitsipas, che come Nadal ha la chance di scalzare Alcaraz dalla prima posizione del ranking - cede con il risultato di 6-4 7-6(4) dopo un'ora e 37 minuti di gioco. Per il serbo è il decimo successo in 12 confronti con Tsitsipas, il secondo in poche settimane dopo la semifinale vinta a Parigi-Bercy.