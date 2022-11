Fritz ko, Djokovic è il primo finalista

E' Novak Djokovic è il primo finalista delle Atp Finals di Torino. Il serbo ha battuto in semifinale l'americano Taylor Fritz che si era caratterizzato come la sorpresa del torneo. 7-6, 7-6, il punteggio dei due set in una gara combattuta e decisa solo dai tie-break.

Per quanto riguarda il doppio, la prima coppia finalista è quella britannico-statunitense composta da Rajeev Ram e Joe Salisbury che si è imposta in semifinale sulle teste di serie numero uno Wesley Koolhof e Neal Skupski 7-6(9-7), 6-4 in un'ora e 42 minuti. Ora si attende l'esito della sfida tra Mektic-Pavic e Glasspool-Heliovaara.