"Donne parlatene, solo così la scia rossa dei femminicidi potrà assottigliarsi"

“E' con con la prevenzione che si può limitare e tenere sotto controllo il fenomeno e anche insegnare alle giovani generazioni quali sono i modi di comportarsi, come gestire rabbia a e altri sentimenti negativi.”

Parlarne perché solo così la scia rossa di femminicidi e brutalità potrà assottigliarsi. La quantità di iniziative per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne è l'indicatore del cambio di passo, di una sensibilità mutata. Prevenzione vuol dire anche prontezza di riflessi e lavoro di squadra con corsi di formazione non solo giuridica ma anche psicologica.

"Il medico che visita una donna e si accorge di segni sul corpo, di lividi che può capire che non sono lividi dovuti a una caduta accidentale ma a percosse o lesioni e che quindi poi stilerà in un certo modo il referto medico che giunge alle forze di polizia, oppure anche un'insegnante che raccoglie delle confidenze dei ragazzi e che deve di certi segnali senza per altro tradire la fiducia del ragazzo che magari si è rivolto a lei..."

Un'attenzione collettiva che diventa rete e salva le potenziali vittime. Il 2022 rispetto al 2019 anno pre-pandemia registra un otto per cento di denunce in più per reati di genere. Il segno che l'invito delle istituzioni ad aprirsi e vincere lo sbagliato senso di vergogna viene raccolto. La Questura ha anche firmato un protocollo d'intesa con le associazioni che si occupano di recupero dei maltrattanti, l'altra faccia della medaglia.