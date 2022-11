Droga, arrestato 65enne, sequestrati 36 kg di cannabinoidi

L'uomo avrebbe tentato di allontanarsi alla vista degli agenti e a quel punto è stato bloccato. E' successo a Moncalieri.

L'uomo, un italiano di 65 anni, era in possesso della licenza che consente la coltivazione di piante di canapa con un THC entro i limiti di legge.

Lui invece quel limite lo aveva superato.

La Polizia del Commissariato di Mirafiori ha trovato, e sequestrato, 36 chili di cannabinoidi, di cui 24 chili di marijuana. Altri 11 chili era già confezionati in buste chiuse a pressione dentro tre sacchi neri.

La droga è stata recuperata in box che era situati in altri comuni e di cui l'uomo disponeva le chiavi per entrare.