Due infermieri aggrediti al pronto soccorso di Chivasso

Due infermieri sono stati aggrediti nella tarda serata di ieri al pronto soccorso di Chivasso: a darne notizia il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche.

Il fatto è avvenuto Intorno alle 23: secondo la ricostruzione dei carabinieri, alcune persone hanno dato in escandescenze a causa dei lunghi tempi di attesa. Hanno litigato con il personale e ne è nato un parapiglia, nel corso del quale un soggetto non ancora identificato ha colpito un infermiere con un pugno, ed anche un altro infermiere è stato coinvolto. All'arrivo dei militari dell'Arma le persone si erano già dileguate, e si sta cercando di individuarle. Il sindacato denuncia le condizioni sempre più difficili di chi lavora nelle strutture sanitarie di emergenza: "Chiediamo risposte urgenti alla politica, non solo sotto il profilo sanitario ma anche su quello della sicurezza del personale - aggiungono dal Nursind - esprimiamo piena solidarietà ai colleghi con la consapevolezza che non può più bastare. Chiederemo subito un incontro con l'azienda sanitaria, l'Asl To4".