Economia del Piemonte, regna l'incertezza dopo la crescita di inizio anno

Nei primi mesi 2022 l'economia piemontese ha continuato a crescere, anche se in misura meno intensa rispetto all'anno precedente, ma in estate si è registrata una flessione: un indicatore che riguarda il Pil, il Regio-coin, è divenuto negativo per la prima volta dal 2020.

E le previsioni per i prossimi mesi “prefigurano un ulteriore indebolimento": le aspettative delle imprese sull'andamento della domanda sono peggiorate in tutti i settori, e c'è una forte incertezza sull'evoluzione delle tensioni internazionali e dell'economia globale.

È quanto emerge dal consueto aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia sull'economia del Piemonte, presentato a Torino. L'indebolimento di quest'estate è stato dovuto principalmente alle difficoltà che hanno patito industria ed edilizia, mentre nei servizi la congiuntura è migliorata, grazie per l'aumento dei consumi e del turismo.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l'occupazione è cresciuta dell'1,8 per cento e le ore lavorate sono aumentate, ma anche in questo caso “si è registrato un deterioramento delle prospettive occupazionali dopo l'estate”.

interviste a Lanfranco Suardo, direttore sede di Torino della Banca d'Italia, e Cristina Fabrizi, divisione Analisi e ricerca economica territoriale - sede di Torino della Banca d'Italia