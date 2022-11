L'esplosione di una bombola di gas Gpl ha provocato due feriti in un appartamento a Racconigi, nel Cuneese.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in un condominio di via Billia, nel centro storico della città. L'esplosione, avvertita in tutto il centro città, ha provocato lo sventramento di una parete dell'alloggio e il danneggiamento di due appartamenti.

Due i feriti: uno di loro ha riportato gravi ustioni ad entrambe le mani ed è stato ricoverato all'ospedale Cto di Torino.