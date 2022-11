Farian Sabahi racconta la vita delle donne in Iran

Farian Sabahi, giornalista scrittrice e docente universitaria italiana ma di origine iraniana è oggi tra i maggiori esperti della storia di Persia. Nei suoi libri come Un'estate a Tehran e Storia dell'Iran racconta il paese e la sua società. Ha scritto come ci si sente a vivere a cavallo tra due culture, in Non legare il cuore.

E' appena stata ripubblicata una versione aggiornata del suo "Noi donne di Teheran" in cui spiega cosa vuol dire essere donne nel paese dove dallo scorso settembre è morta ad opera della polizia morale Masha Amini.



Farian Sabahi tiene la cronaca di questi mesi, ne scrive quotidianamente sul Manifesto e cerca di far capire in occidente la complessità del paese.