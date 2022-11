Federico Negri è a casa

Federico Negri, il 28enne di Pozzolo Formigaro, nell'alessandrino, arrestato a inizio luglio in India per essersi introdotto nel paese - secondo l'accusa - privo del necessario visto, é finalmente a casa. Lo rende noto l'avvocato Claudio Falleti che lo ha assistito. Inizialmente la procura aveva contestato il reato più grave previsto dal codice penale indiano (dai 2 agli 8 anni di carcere) ma il 17 ottobre scorso, lo stesso reato è stato derubricato nella sua formulazione più lieve. Dopo un patteggiamento i 3 mesi di detenzione sono stati ritenuti congrui e sufficienti alla condotta incolpevole tenuta dal giovane. "In realtà Federico - precisa il legale - aveva avuto difficoltà a rinnovare il visto. E aggiunge: sono davvero felice per l'esito di questa vicenda. Un grazie anche alla nostra Ambasciata a New Delhi".

Il rientro in Italia di Federico è avvenuto il 28 ottobre, ma la famiglia ha chiesto il massimo riserbo.

