Dopo le Finals il grande tennis resta a Torino: in arrivo le finali di serie A1

Dopo le Nitto Atp Finals, Torino si prepara a ospitare le finali della serie A1 maschile e femminile, il massimo campionato italiano riservato ai circoli affiliati alla Federtennis che compie quest'anno il suo centesimo anniversario, per quanto riguarda gli uomini. L'appuntamento è il 10 e 11 dicembre al Circolo della Stampa Sporting Club di Torino dove si scontreranno i vincitori della fase di qualificazione. Per il maschile si parte con 16 squadre divise in 4 gironi, invece le squadre femminili sono divise in due gironi da quattro. "Cominciamo a sfruttare la legacy delle Finals - sottolinea il presidente Fit Angelo Binaghi -. Quest'anno supereremo il mezzo milione di tesserati e la finale di serie A è il vertice di un campionato nazionale che raggruppa in tutta Italia 6.474 squadre, di cui le 4 più forti, due maschili e due femminile, combatteranno qua per il titolo. La dimensione sociale del nostro sport credo sia il punto di arrivo di noi dirigenti sportivi ed è valorizzata da questo campionato".

Binaghi annuncia, inoltre: "venerdì riceverò il direttore della federazione francese che vuole capire quale sia il segreto del successo del tennis italiano in questo momento: questo campionato è una delle chiavi principali di questo successo: la formazione".