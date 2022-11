Furto aggravato, 4 minori arrestati

L'ordinanza di custodia cautelare è stata disposta dal Gip del Tribunale per i Minori di Torino su richiesta della Procura per i Minorenni.

Sono quattro giovani in tutto, tra i 15 e 17 anni. Due sono in carcere e due in comunità. Due sono italiani, due di origine egiziana.

Tutti insieme sono indiziati di concorso in furto con strappa aggravato, commesso lo scorso agosto vicino al Duomo, a Torino.

E' forte l'impegno delle forze dell'ordine contro il fenomeno delle baby gang. Ad oggi l'Arma ha già eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, 6 arresti in flagranza di reato, 21 daspo urbani.