Giornata nera sulle montagne piemontesi. Un morto e 4 feriti

Giornata difficile sulle montagne piemontesi. 4 gli interventi del soccorso alpino per salvare escursionisti feriti ma poi purtroppo l''ultimo intervento è stato dedicato non a salvare qualcuno ma a recuperare un uomo deceduto nella zona della Rocca d'Agliere, nel territorio di Cesana. La chiamata di emergenza è arrivata poco dopo le 17 dai componenti di una comitiva che aveva assistito alla caduta di un compagno in un canalone. Il soccorso alpino della guardia di finanza ha allertato la gendarmerie di Briancon che effettua operazioni speciali in modalità volo notturno L'elicottero dei soccorritori francesi è decollato ed ha recuperato l'uomo, ormai morto. I compagni di gita della vittima sono stati raggiunti da una squadra a terra del soccorso alpino che li ha riaccompagnati a valle a piedi. In mattinata un'escalation di interventi: sempre il soccorso alpino alle 10 ha portato in salvo uno scalatore che aveva riportato un trauma al dorso, alle 12 nel comune di sambuco presso la Comba della lama un cacciatore è precipitato in un canalone, mezz'ora dopo un altro intervento sul monte Tignolino, nel verbano , dove un'escursionista si è ferito ad una gamba .